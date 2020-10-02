حكيم وهشام عباس ومحمد فؤاد يحيون حفل المنصة في ذكرى انتصار أكتوبر (فيديو)

احتشدت الجماهير، فجر اليوم، أثناء أداء حكيم بروفات حفل المنصة بشارع النصر المقرر إقامته الرابعة عصر اليوم، والذى سيقدم خلاله حكيم أغنية جديدة عن مصر وجيشها وأمنها، وقد رددت الجماهير مع حكيم كلمات أغنيته التى سيقدمها فى حفل اليوم، ونال تصفيقا كبيرا أثناء البروفات.

حفل المنصة مخصص للاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، وسيشارك فيه عدد كبير من فنانى مصر، بعدد من الميادين، وتُعتبر المنصة هى المقر الرئيسى للاحتفالات، ويشارك فيها الفنانون حكيم وهشام عباس وأحمد جمال وبوسى ومحمد فؤاد، ويختم الحفل نجم الفاير شو أحمد عصام. والحفل يحمل شعار: "فى حب مصر".

ودعت الأحزاب بهذه المناسبة الوطنية، الشعب المصرى للاحتفال بميادين مصر، واستعادة روح هذا الانتصار وتجديد الثقة بالقيادة السياسية والتأكيد على دعمها.