المعلمون يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر العظيم فى المركز الرياضى بالعباسية (صور)

قالت نقابة المعلمين، إن مئات المعلمين بدأوا فى التوافد منذ قليل على المركز الرياضي بالعباسية، لبدء المسيرة التي تنظمها نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لإحياء ذكرى انتصار السادس من اكتوبر، وتأييد خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء مصر الحديثة .

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم إن المسيرة تأتى حرصا من المعلمين للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ، واستمراراً في دعم مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة.

وبدأ عدد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في التوافد على مدينة نصر بمحيط النصب التذكارى، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث توافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات. وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.

كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.