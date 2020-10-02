لأول مرة في مصر.. الزراعة: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لثلاجات حفظ تقاوي البطاطس

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د. نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بأهم إنجازات المشروع خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 وتضمن التقرير فحص 185 ألف طن.

تقاوي بطاطس الكسر المحلى (الثلاجات) بمعامل المشروع وتأسيس 12 الف فدان لإدراجهم ضمن المناطق الخالية لموسم 2020/2021 لتصبح إجمالى مساحة المناطق الخالية 605 الف فدان حتى تاريخه وعمل صيانة لمساحة 5 ألف فدان وذلك عن طريق سحب عينات (تربة – مياه- حشائش).

بالإضافة الى تعديل الرسم الكروكى لخرائط المناطق الخالية الى خرائط صور فضائية عن طريق الأقمار الصناعية وأيضا انشاء قاعدة بيانات جغرافية لجميع الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (كسر المحلى) على مستوى الجمهورية لزراعات العروة الشتوية (العروة الرئيسية للتصدير) ويعد هذا التطبيق هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.

كما تم اعداد تطبيق خاصية التتبع بداية من مرحلة الزراعة الى مرحلة التصدير وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

واضافت بلابل أن تقرير انجازات مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس خلال 3 شهر تضمن أيضا إنشاء بوابة خدمات لمنتجي ومصدري البطاطس وتشمل خدمات "أسس مزرعتك" حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة واضافتها الى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية وخدمة "تابع مزرعتك" حيث يتم عمل بعض تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية (تحليل ملوحة التربة – المحتوى المائي للتربة والنبات – معرفة صحة النبات – متابعة مراحل النمو– مؤشر الإنتاجية والمساحة المحصودة يوميا) وذلك على مدار الموسم الزراعى بداية من مرحلة ما قبل الزراعة وحتى الحصاد.

وأكدت مدير مشروع مكافحة العفن البني أنه تم عمل أطلس لأصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وذلك لاضافتها على الاجهزة اللوحية (التابلت) لمساعدة مهندسي المناطق الخالية فى التعرف عليها وجارى العمل على انشاء تطبيق على الأجهزة المحمولة للسادة المستثمرين حتى تتاح لهم فرصة متابعة مزارعهم بكل سهولة ويسر.