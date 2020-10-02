مرصد الكهرباء: 17 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الجمعة/، بلغت 17 ألفا و350 ميجاوات.. مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 27 ألفا و600 ميجاوات مقابل 29 ألف ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و542 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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