بعد غد.. وزارة الإعلام تطلق الدورة الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية أونلاين

تنطلق بعد غد الأحد،فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الانجليزية التي يعدها أونلاين مركز تدريب الاعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

يذكر أن عدد المرشحين للمشاركة في هذه الدورة حتى الآن وصل إلى ١٦ إعلامي من ٦ دول إفريقية وهي ( موريشيوس- زامبيا - بتسوانا - جامبيا - كينيا - نيجيريا).

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ٤ أسابيع يلتقي من خلالها المتدربون الكترونيًا مع خبراء أكاديميين وقيادات إعلامية مصرية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على استمرار التواصل المصري الإفريقي في ظل جائحة كورونا، وتعذر حضور المشاركين نظرا لاستمرار غلق مطارات معظم دول القارة.

وتُعد هذه الدورات بمثابة ملتقى للشباب الإفريقي لتبادل الخبرات الإعلامية سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني وفتح سبل تعاون مشترك من أجل توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.