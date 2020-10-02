التضامن: تنسيق مستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتقديم الرعاية لأطفال وكبار بلا مأوى

استقبلت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي وفدا من منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع آلية التعاون المشتركة بين البرنامج ومنظومة الشكاوي الحكومية التي تعمل علي تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد حسني يوسف مدير البرنامج ان منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لها دور كبير جدا في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية مشيرا الي أن المنظومة تدعم البرنامج من خلال التنسيق بين الأجهزة الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ( الأمانة العامة للصحة النفسية )، وذلك من خلال فريق التدخل السريع الطبي بالمنظومة لتسهيل إيداع الأطفال والكبار بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية تمهيدا لإيداعهم من خلال البرنامج بدور الرعاية الاجتماعية بعد تماثلهم للشفاء.

وقد أشار يوسف إلي أن الوزارة تنفذ برنامجا قوميًا لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر موضحا ان منظومة الشكاوي الحكومية لها دور كبير في تذليل كافة العقبات والتنسيق مع الوزارات حيث يعمل البرنامج علي الرد الفوري علي جميع الشكاوي والبلاغات الواردة بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية 16528.

وقدم يوسف الشكر لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء علي سرعة الاستجابة والتعاون المستمر والمكثف.

وقد حضر اللقاء المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة والدكتور احمد المزين مدير متابعة وزارة التضامن الإجتماعي بمنظومة الشكاوي.