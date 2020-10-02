حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور

استعد المواطنون فى حشد كبير على المنصة بمدينة نصر متوافدين للإحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم . وظهر فى الإستعداد للفعاليات المصريين وهم رافعين علم مصر وصور للرئيس السيسى،حيث إصطف أبناء الشعب المصري صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدولة المصرية، ومساندة وتأييد الرئيس السيسى. ودعا المشاركون فى الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المسلحة لحماية أمنه ومقدراته وتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة 30 يونيو الداعم للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة للبلاد.

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