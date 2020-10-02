الأمم المتحدة تشيد بالمشروعات المنفذة بين مصر ومنظمة الفاو

واستعرضت المنظمة الدولية من خلال حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، مشروع تجفيف الطماطم الذى يتم تنفيذه فى منطقة النوبارية بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة ووزارتى التعاون الدولى والزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر، والذى يهدف لتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء والسعى نحو تحقيق الأمن الغذائى.
وأوضحت المنظمة أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 1.3 مليار طن من الغذاء يتم إهداره عالميًا كل عام، وأن نحو واحد من كل تسعة أشخاص من سكان العالم ينام جائعا كل ليلة، مؤكدة أنه للوصول لعالم بلا جوع يحب أن يكون الجميع جزءا من حملة وقف الفاقد والمهدر من الغذاء.
ويشير الموقع الرسمى للأمم المتحدة إلى أن نحو 14% من الغذاء العالمى يتعرض للإهدار فى مرحلتى الحصاد وعروض التجزئة، كما أن نسبة كبيرة من الغذاء تُفقَد فى مستويات الاستهلاك المختلفة، وعلى مستوى الفواكه والخضراوت تصل نسبة الفاقد عالميًا لنحو 20%.
وأضاف أن 250 كيلومترا مكعبا من موارد المياه السطحية والجوفية تُستخدَم، فى إنتاج غذاء ينتهى به الأمر مفقودًا أو مُهدَرًا، وهى النسبة التى تمثل تقريبًا 6% من إجمالى المياه المستخرجة.
وتسعى وزارة التعاون الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مع برنامج الأغذية العالمى، ومنظمة الأغذية والزراعة فى مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفاقد والمُهدَر من الغذاء، من خلال دعم صغار المزارعين وتنمية سلاسل القيمة، وإمداد المزارعين بالأدوات الحديثة والتوعية اللازمة.
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