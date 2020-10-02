عاجل.. فرق الموسيقى العسكرية تحتفل مع المصريين بذكرى نصر أكتوبر

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى وعددا من المقطوعات والأغانى الوطنية، وسط حضور الآلاف من المواطنين أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

كما زينت القوات المسلحة سماء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بطائرات هليوكوبتر.

ودعا عدد من الأحزاب السياسية، جموع الشعب المصرى للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بمختلف ميادين مصر.

وكان محيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، شهد احتشاد المئات من المواطنين حاملين صور ولافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، قبيل ساعات من بدء حفل غنائى لعدد من الفنانين.