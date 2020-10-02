كان محافظ القاهرة، افتتح ظهر اليوم الجمعة، معرض سوق مصر، بحضور المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية وتخفيضات تتجاوز 50%.
ويشمل المعرض كل ما يخص الأسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية، كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق، ويتضمن عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الإقبال الشديد.. محافظ القاهرة يقرر مد معرض سوق مصر حتى الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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