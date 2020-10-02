وصول أولى رحلات شركتى Turkish Airlines وEdelweiss Air إلى مطار شرم الشيخ

ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا من تركيا إلى شرم الشيخ.

كما استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات شركة Edelweiss Air السويسرية، قادمة من زيورخ وعلى متنها 151 راكبا.

ومن المقرر أن تسير الشركة السويسرية رحلة واحدة أسبوعيا، بعد توقف رحلاتها لشرم الشيخ منذ عام 2016.

وتم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود، وكان فى استقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى.

وقدم فريق العلاقات العامة كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين.