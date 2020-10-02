ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا من تركيا إلى شرم الشيخ.
كما استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات شركة Edelweiss Air السويسرية، قادمة من زيورخ وعلى متنها 151 راكبا.
ومن المقرر أن تسير الشركة السويسرية رحلة واحدة أسبوعيا، بعد توقف رحلاتها لشرم الشيخ منذ عام 2016.
وتم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود، وكان فى استقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى.
وقدم فريق العلاقات العامة كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أولى رحلات شركتى Turkish Airlines وEdelweiss Air إلى مطار شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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