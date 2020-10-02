لميس جابر : ثورة 1919 أجبرت الإنجليز على الإفراج عن سعد زغلول

قالت الإعلامية لميس جابر، إن ثورة 1919 شرارة أشعلها المصريون للتعبير عن غضبهم من الظلم الذى عانوه فى فترة الاحتلال الإنجليزى، مشيرة إلى أن الثورة بدأت 9 مارس وانطلقت من مدرسة جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليا".





وأضافت فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، بأنه فى خلال 15 يوما عمت الثورة أرجاء مصر كافة، وقرر الإنجليز نفى سعد زغلول إلا أن الضغط الشعبى أجبرهم على الإفراج عنه، وذكرت جابر أن سعد عقب خروجه ذهب إلى مؤتمر الصلح بباريس، وفوجئ برئيس الولايات المتحدة الأمريكية نيلسون يعترف بالحماية الإنجليزية على مصر. وتابعت: "فى سنة 1921 نٌفى سعد زغلول للمرة الثانية ولم تشتعل ثورة مرة أخرى"، مؤكدة أن النفى استمر من 1921 إلى 1923 بين سيشل ثم إلى جبل طارق، بعدها دخل المصريون فى حرب باردة مع الإنجليز عن طريق مقاطعة المنتجات الإنجليزية كافة، ولم يخرج الشعب المصرى للقيام بثورة مرة أخرى.

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