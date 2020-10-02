لميس جابر : أحداث 25 يناير جابت البلد الأرض

وأضافت فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن دعوات أحداث يناير قادتها جماعة الإخوان الإرهابية فتحولت الشوراع لفوضى وشعر المصريون بغياب الأمن، وانتشرت البطالة خصوصا عقب تولى محمد مرسى.
وأكدت أن الأيام مرت ثم جاءت ثورة 30 يونيو وأزاحت أحداث يناير من عقول الشعب المصرى، مؤكدة أن الشعوب لها أنفاس تتوقف فلا يوجد شعب فى العالم يستمر فى إقامة ثورات بشكل دائم.
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