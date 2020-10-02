شاهد.. عزف الموسيقى العسكرية أمام المنصة في احتفالية النصر ودعم الرئيس والدولة

عزف حرس شرف القوات المسلحة الموسيقى العسكرية للنشيد الوطني، أمام المواطنين، في النصب التذكاري، بمدينة نصر، وذلك احتفالاً بذكري نصر حرب أكتوبر المجيد، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة المصرية. وأدى حرس الشرف الموسيقى العسكرية لعدد من الأغنيات الوطنية، وتفاعل المواطنين علي عزب حرس القوات المسلحة، مرددين "يا أغلى اسم في الوجود يا أغلي اسم في الوجود يا مصر يا اسم مخلو للخلود يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر ". واحتشد المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة. وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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