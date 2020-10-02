أهم الأخبار.. إصابة ترامب وزوجته بكورونا.. المصريون يحتفلون بذكرى نصر اكتوبر.. والحكومة تنفي 13 شائعة

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة تنفي ١٣ شائعة أبرزها عودة الشيشة وتأجيل الانتخابات.. فيديوجراف أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاحتماعي و الاخبارية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد| كواليس جلسة محمود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

وصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة ‏منذ قليل؛ استعدادًا لبدء مهمته بشكل رسمي وقيادة المران الجماعي للفريق الذي ينطلق في الخامسة مساء ‏اليوم على ملعب التتش.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بنحبك يا سيسي.. المصريون يوجهون كلمات مؤثرة للرئيس.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو مع المواطنين فى المنصة، وقال أحد المواطنين أن الجميع جاء للمنصة للاحتفال بانتصار أكتوبر وأيضًا حبًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خصومات ٥٠%.. قرار جديد من محافظ القاهرة بخصوص سوق مصر

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مد إقامة معرض سوق مصر بالحديقة الدولية حتى يوم الثلاثاء القادم نظرا للإقبال الشديد عليه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

وصل إلي مقر الأهلي بالجزيرة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد فيديو التحرش.. حبس متهمين في واقعة التعدي على فتاة سودانية بمدينة نصر

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتعدي على فتاة أجنبية بمدينة نصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. هبوط أسعار النفط 5% بعد إصابة ترامب بكورونا

هبطت أسعار النفط نحو 5% بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تل أبيب على وشك الانهيار.. وزير السياحة الإسرائيلي يعلن استقالته بعد تسجيل ربع مليون حالة كورونا

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي أساف زمير، اليوم الجمعة، عن استقالته من الحكومة، بسبب الوضع الحالي للبلاد وخاصة عقب تسجيل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا، واحتجاجا على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مواجهات سهلة لـ آرسنال "النني".. نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

أقيمت منذ قليل قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" بمدينة نيون السويسرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التحالف العربي يعترض صاروخا بالستيا للحوثيين

اضغط هنا. اعترضت الدفاعات الأرضية للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ، صباح اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا فوق سماء مديرية المخاء بالساحل الغربي لليمن وذلك وفق ماذكره موقع روسيا اليوم.. للمزيد من التفاصيل

مستقبله بيد زوجته .. الوجه الآخر لموسيمانى مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي تعيين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق صن داونز السابق في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بعد رحيل السويسري رينيه فايلر .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور

استعد المواطنون فى حشد كبير على المنصة بمدينة نصر متوافدين للإحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الملعب يفضح رضا عبدالعال.. وينهي أسطورة جوارديولا العرب

تولى رضا عبدالعال مهمة تدريب فريق طنطا بعد اقتراب هبوطه لدورى القسم الثاني بشكل رسمي .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الكهرباء: مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائيًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ارتفاع جنوني لـ الدولار عقب إصابة ترامب بـ كورونا‎