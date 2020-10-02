الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي بمظاهرات في حب مصر

امتلأت المنصة بطريق النصر بالمواطنين لدعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات والمشاريع القومية التي بدأ فيها.
وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب أو مسنين أو نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوافد المواطنون من جميع أرجاء الجمهورية للاحتفال بالنصر العظيم وتأكيد الدعم للقيادة السياسية في مسيرتها وحماية مقدرات الدولة.
ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عددا من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة، للمشاركة في الاحتفال ودعم الدولة.
وقال أحد المؤيدين إنه موجود اليوم لحبه الشديد في السيسي، وتابع قائلا: "بص حواليك الساعة 3 ودرجة الحرارة مرتفعة والمنصة ممتلئة فالجميع مؤمن بالرئيس السيسي ومؤيد له ومصر ستصبح أفضل علي يديه".
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