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صور .. البورسعيدية يحتفلون بذكرى أكتوبر برفع الأعلام فى الشوارع

أخبار مصرية بورسعيد - عبير محمد 2020-10-02 17:52 تبليغ
صور .. البورسعيدية يحتفلون بذكرى أكتوبر برفع الأعلام فى الشوارع
صور .. البورسعيدية يحتفلون بذكرى أكتوبر برفع الأعلام فى الشوارع
صور .. البورسعيدية يحتفلون بذكرى أكتوبر برفع الأعلام فى الشوارع
استمر توافد حشود من مواطنى بورسعيد، من مختلف الفئات العمرية، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، واستعادة روح الانتصارات، ودعم الدولة المصرية، ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب والمخاطر التى تحيط بها.

وتوافد المواطنون بميدان الشهداء أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى.

البورسعيدية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر برفع الأعلام فى الشوارع

 

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط أجواء مبهجة، بناءً على دعوة عدد من الأحزاب السياسية لكافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالميادين الرئيسية فى المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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