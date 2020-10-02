صور.. فرقة الموسيقى العربية بأسيوط تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى أكتوبر

وتوافد الأهالى على الاحتفالية للتعبير عن حبهم وفخرهم بالقوات المسلحة، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى. فيما ألهبت الأغانى الوطنية حماس المواطنين، والذى احتشدوا أمام منصة الاحتفالات.

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