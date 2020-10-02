شاهد.. الطيران يحيي حشود المواطنين أمام المنصة احتفالا بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس

في إطار احتفالات القوات المسلحة المصرية بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، قدمت القوات الجوية، مساء اليوم الجمعة، عددا من العروض الجوية في سماء محافظة القاهرة، وتحديداً بمحيط النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر، لمشاركة الشعب المصري احتفالاته بذكرى النصر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة المصرية.
ويشارك في العروض طائرات القوات الجوية من مختلف الطرازات وتقدم العديد من التشكيلات والعروض الجوية على ارتفاعات منخفضة في سماء المدن الرئيسية.
واحتشد عدد كبير من المواطنين على منطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث توافد المواطنين من المحافظات على المنصة للمشاركة فى هذا الحفل الكبير.
وحرص عدد من المواطنين على دعم رفع الاعلام المصرية ولافتات تأييد للدولة المصرية والرئيس السيسى تأييدا له فى مسيرة الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.
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