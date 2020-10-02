حشود على كورنيش السويس.. الأهالي يحتفلون بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (صور)

احتشد الآلاف من المواطنين بمحافظة السويس، الجمعة، على كورنيش السويس الجديد للمشاركة باحتفالية نصر 6 أكتوبر المجيد ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور حشود كبيرة من المواطنين والقوى السياسية والأحزاب، حيث تشهد المحافظة تنظيم احتفالية كبرى للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، فى الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

وحمل المواطنون الأعلام المصرية، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسى فى استمرار مسيرة التقدم والنجاح واستكمال المشروعات القومة والتنمية.

وبالتزامن مع ذلك قام عدد كبير من الشباب المشاركين في احتفالية ذكري نصر أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحيط النصب التذكاري، بمدينة نصر، بتقديم وصلات من الرقص وترديد الأغاني الوطنية التي أبرزها "فرحان يا بلادي وبغني بلادي وبقول لأولادي دي بلادنا مصر"، ورفع الشباب المشاركون في الاحتفالية، الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين "تحيا مصر.. تحيا السيسي".

وتزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس السيسى، حيث رفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء مبهجة.









