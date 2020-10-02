«السيسي وراه ملايين.. اتفرجوا على الحشود».. خالد صلاح يعلق على احتفالات ذكرى النصر وعدم الرئيس والدولة

حرص الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، على كتابة تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، للتعليق على الحشد الكبير في ميادين مصر من قبل الشعب المصري لمساندة البلد ضد الفوضى والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدف الى زعزعة الوطن وتنفيذ المخططات التركية والقطرية.
وقال صلاح "السيسي مش راجل واحد، السيسي وراه ملايين، السيسي فكرة ومشروع وطني مجمعنا كلنا، اتفرجوا على ميادين مصر، الحشد في ذكرى النصر لمساندة البلد، الحشد ضد الفوضى، الحشد ضد الإرهاب والعنف، الحشد ضد إعلام المخابرات التركية، الحشد ضد مليارات قطر لأسقاط مصر، ملياراتكم ستكون عليكم حسرة ثم تُغْلَبون".
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