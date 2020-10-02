الفيوم تحتفل بيوم النصر.. حشود وتجمعات المواطنين لدعم الدولة والرئيس (صور)

شهد ميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم، احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، ودعم مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام جمهورية مصر العربية. وشهد الميدان تواجدا مكثفا لقوات الأمن لتأمين الاحتفال ووضع بوابات إلكترونية بمداخل الميدان. ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورددوا الهتافات احتفالا بالنصر والهتافات المؤدية للدولة. كما شهد الميدان وجود سرادق كبير للاحتفال ومكبرت الصوت التى دوت من خلالها الاغانى الوطنية.

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