لوجو احتفال القوات المسلحة بـ الذكرى 47 لنصر أكتوبر 73

ينشر موقع دوت الخليج الإخباري ؛ لوجو الاحتفال بالذكرى الـ ٤٧ لانتصار السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ على العدو الإسرائيلي؛ واستعادة مصر لأغلى بقعة (سيناء)، بعد ٦ سنوات من احتلال الاسرائيلي عقب حرب يونيو ١٩٦٧. وبمناسبة ذلك النصر العظيم؛ يقدم موقع "دوت الخليج" عددًا من التقارير والحوارات المتنوعة عن نصر السادس من أكتوبر تنشر خلال الأيام القادمة احتفالًا بالنصر المبارك.

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