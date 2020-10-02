انت الان تتابع تفاصيل خبر “التضامن” 100 جنيه زيادة في معاشات هؤلاء هذا الشهر ومترو وسكة حديد ونقل عام مجاناً لهذه الفئات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج اليوم في تصريحات صحفية، أنها قررت زيادة الدعم والمعاشات لبعض الفئات بمقدار 100 جنيه خلال شهر أكتوبر.

100 جنيه زيادة في معاشات هؤلاء هذا الشهر وجميع وسائل النقل العام مجاناً

وأضافت أن هذه الزيادة في المعاشات هي لكل من يحصل على دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب معاشات التضامن الإجتماعي، ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمسنين، وأشارت القباج بأنه سوف يتم إضافة هذه الزيادة وصرفها بدايةً من يوم 15 أكتوبر الجاري

وفي سياق متصل أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج على أنه تم الإتفاق مع وزير النقل المهندس كامل الوزير، على رعاية كبار السن ومراعاة أحوالهم الإجتماعية، وأوضحت أنه تم الإتفاق على عدة قرارات.

وأكدت أنه تم الإتفاق مع وزيرة النقل على توفير وسائل النقل العامة من مترو وقطارات السكة الحديد وأتوبيسات النقل العام بشكل مجاني لمن هم فوق الـ70 سنة، وبتخفيض 50% لمن هم فوق الـ60 سنة.