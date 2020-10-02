صور .. أهالى الشرقية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

حرص الآلاف من أبناء وأهالى محافظة الشرقية، على المشاركة فى الاحتفالية التى تقيمها المحافظة بمناسبة مرور الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة ودعم الدولة ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتُقام الاحتفالية أمام قصر ثقافة الزقازيق، وسط حضور الآلاف من الأهالى والقيادات الشعبية والتنفيذية، فيما حرص عدد كبير من الأهالى على تعليق لافتات تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسى. وشهد محيط الاحتفالية تواجد الآلاف من مختلف الفئات العمرية، استعدادًا لبدء الحفل الختامى للاحتفالية، والذى يحييه المطرب مصطفى كامل، والمطرب حلمى عبدالباقى، فى المكان المخصص للاحتفالية أمام الديوان العام للمحافظة.

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