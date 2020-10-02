صور : بالمزمار البلدى والأغانى الوطنية.. أهالى قنا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

وبدأت الاحتفالات بمسيرات حاشدة للمواطنين بالمزمار البلدى والأغانى الوطنية والأحصنة والألعاب النارية، مرددين هتافات تحيا مصر والسيسى رئيسى. وتوافد المئات من الأسر القنائية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط الميدان. كما يُحيى الحفل مساء اليوم، الفنان محمد رشاد، وفرقته الموسيقية، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية والفنية والوطنية.

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