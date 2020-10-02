صور .. أهالى البحيرة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

وتوافد المواطنون على ميدان الاستاد، من أنحاء متفرقة من محافظة البحيرة، بأعمار مختلفة أطفالا ورجالا ونساء، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط ترديد الهتافات "تحيا مصر"، رافعين الأعلام المصرية.
واحتشد المواطنون أمام المنصة المقامة بوسط الميدان، وسط أنغام الأغانى الوطنية التى تم إذاعتها على سماعات كبرى من أعلى المنصة.
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