ميدان الثورة في المنصورة يمتلئ عن آخره.. الآلاف يحتفلون بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (صور)

احتشد الآلاف من أهالى الدقهلية، بميدان المحافظة والملقب بميدان الثورة، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسط احتفالات كبيرة من المواطنين الذين وصلوا من جميع أنحاء المحافظة للاحتفال بانتصارات أكتوبر وإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومطالبتهم له باستمرار تنفيذا المشروعات القومية، التى تهدف صالح الوطن بالمقام الأول.

وقام المواطنون بتشغيل الأغانى الوطنية وسط حالة تفاعل كبيرة من المواطنين.

وأكد المشاركون استمرارهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى انتشل مصر من دمار شامل، ووضع روحه لخدمة الوطن.