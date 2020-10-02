لتعاطيه ترامادول.. القضاء الإداري يستبعد مرشحا للبرلمان بدائرة إمبابة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، برفض الدعوي المقامة من أحد المرشحين لمجلس النواب عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها برفض استبعاده، بسبب ثبوت تعاطيه مخدر الترمادول، والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي. وقالت المحكمة في حيثياتها: الثابت من الأوراق يؤكد أن المدعي تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 وذلك عن دائرة إمبابة.

وقررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي ، استنادا الى ثبوت ايجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر"الترمادول".

وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعى جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات ، إلا أن ذات التقرير قد انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بين اجراء التحليل الأول ( الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرا لا روح ، وبين التحليل الثاني المشار اليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.

وأوضحت المحكمة، ان نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترمادول ، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى اليه من نتيجة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 بدائرة قسم امبابة قد صدر قائمة على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدها لسندها الصحيح جديرة بالرفض ، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي.