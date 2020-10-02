محمد فؤاد يحتفل مع المواطنين بانتصارات أكتوبر في المنصة

احتفل الفنان محمد فؤاد، بعدد من أغانيه المفضلة مع المواطنين بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة على مسرح المنصة بمناسبة الذكرى الـ ٤٧ نصر أكتوبر ودعم الدولة المصرية.

تفاعل المواطنون الذين احتشدوا اليوم الجمعة أمام النصب التذكاري بـ المنصة ، مع الأغاني، وسط هتافات مدوية من الجموع الكبيرة.

ويشارك في احتفالية اليوم عددا من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة لتأكيد وتأييد ودعم الرئيس السيسي، في مسيرته في حماية الدولة ومقدراتها.

وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب أو مسنين أو نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عددا من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة، للمشاركة في الاحتفال ودعم الدولة.

جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.

وجدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".