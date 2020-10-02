إطلاق خدمات شكاوى الكهرباء بلغة الإشارة عبر تطبيق واصل

أعلن المركز التقنى لخدمات الاشخاص ذوى الإعاقة، الإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة، ليستفيد منها الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل" والذى يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.





يأتى ذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بشأن تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وجعل تفاعلهم فى المجتمع أكثر سهولة ويسر. ويقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، وسيتم التكامل لإتاحة خدمات "واصل" على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوى الإعاقة. تأتى هذه الخدمات المرقمنة والحديثة فى إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، كما تأتى تنفيذا لاتفاقية التعاون، التى قام بالتوقيع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو الماضى لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوى الإعاقة. حيث تهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية، لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية. وتستمر وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكافة فئات المجتمع، وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها إيماناً بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.

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