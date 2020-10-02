صور : مرددين الأغانى الوطنية .. أهالى المنصورة يحتفلون بذكرى انتصار أكتوبر

ورفع الأهالى الأعلام المصرية، مرددين هتافات مؤيدة للجيش والشرطة، كما رددوا الأغانى الوطنية "تسلم الأيادى، وقالوا إيه علينا". وشهدت مدينة المنصورة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن بالتزامن مع احتفال المواطنين.

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