شارك آلاف المواطنين حزب حماة الوطن للاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة المصرية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وتجمع مساء اليوم الجمعة المواطنين فى محيط منطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجاء عدد كبيرمن المحافظات على مستوى الجمهورية وأحياء القاهرة للمشاركة فى الاحتفالية .
ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآلاف يشاركون حزب حماة الوطن في الاحتفال بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.