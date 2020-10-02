المحامى جميل سعيد معتذراً على الهواء: نجلي لم يقصد الإساءة للدولة.. ونتبرأ من استغلال القنوات المارقة للفيديو

عرض الإعلامى مصطفى بكرى رسالة من المستشار جميل سعيد والد المحامى طارق جميل.

قال المستشار جميل سعيد والد المحامي طارق جميل خلال الرسالة التي عرضها الإعلامي مصطفى بكرى عبر برنامج "حقائق وأسرار"، رأيت أنه من واجبى أن أبدى تعليقاً عما صدر من نجلى الأستاذ طارق جميل المحامى، من خلال الفيديو الذى حاول أبواق الجماعة المارقة إعادة إذاعته ونشره في غير ما قصد إليه نجلى المذكور، لأننا كأسرة نبدى أسفنا لكل من تخيل أن نجلى قد قصد من هذا الفيديو الإساءة إلى الدولة أو رجالاتها أو رمزها الكبير الذى ندين له بالولاء وموضعه دوما في القلب منا".

وتابع، خلال البرنامج المذاع على فضائية صدى البلد، "وأسرتنا التي دوماً ما كانت سندا للدولة باعتباره واجبهاو حق قبل أن يكون حقها، فمنها شقيقى رحمة الله عليه مساعد وزير الداخلية حكمدار القاهرة وولدى عميد الشرطة القابع في سيناء دفاعا عنها وصونا لها، ونجلى الأصغر وهو طيار في مصر للطيران يرتفع برمز مصر وشارتها عالية في السماء، وجد طارق نجلى لأبيه وجده لأمه وهم من رجالات الشرطة".

واستكمل: "لا يمكن أن يتصور أحد أن من بين أفراد أسرتنا أن يفكر أو يحاول أن يمس هذا البلد العظيم أو رموزه أوقائده الذى أعطى ويعطى لبلده وشعبه عطاء لا حدود لها ولا مثيل له، ونجلى عندما فوجئ بتلك الجماعة المارقة تستخدم الفيديو في غير موضعه سارع على الفور بإذاعة فيديو آخر من خلاله يؤكد أنه مصري وطنى شريف يدين بالولاء لبلده وقائده، وما صدر عنه إنما هو من وجهة نظره التي لا نقبلها ولا نقرها من قبيل النقد البناء".

وأردف:"كل التوقير والاحترام لكل رجالات مصر، وما قصدت من هذا البيان سوى أن أبرئ الذمة والنية أننا وراء قائدنا حتى النهاية بل ونجود عنه بأرواحنا إذا طلب منا ذلك".

واختتم: "إذا كان قد فُهم أن نجلى طارق يقصد إهانة أي أحد كان وهو لا يقصد، فأنا والأسرة نقدم الاعتذار عن هذا الفهم الخاطئ ونؤكد احترامنا للقيادة السياسية المتمثلة فيمن نحبه نقدره ونحترمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا الاعتذار موصول للأفاضل ريس وأعضاء مجلس النواب الحالي والمرشحين