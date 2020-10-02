ضربة موجعة لقنوات الإهارب.. حشود أهالي الأسمرات في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس

احتشد الاف المواطنين بمنطقة الأسمرات ، بالقاهرة ، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى وكذلك اللافتات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، مرددين هتاف " تحيا مصر " "بنحبك يا ريس".

وفى ذات السياق تجمع الاف المواطنين فى منطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وإعلان تأييد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث توافد المواطنين من المحافظات على المنصة للمشاركة فى هذا الحفل الكبير.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسي وأحمد عصام.