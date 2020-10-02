احتفالات أكتوبر تزين الميادين .. ورواد تويتر: الجزيرة فين الشعب المصرى أهو

وخرجت جماهير غفيرة من الشعب المصرى، اليوم الجمعة، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، للتعبير عن فخرهم بالقوات المسلحة وما قدمته من أجل الوطن، وامتلأت الميادين بالمواطنين الذين رددوا الهتافات المؤيدة للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، رافعين الأعلام المصرية ولافتات تحيا مصر.

وقالت ناهد أحمد: "اوعى حد يفكر يتحدى الشعب المصرى فى خوفه وحبه لوطنه، ثورة الشعب المصرى فى حبه لوطنه"، وكتب محمد غريب: "الشعب المصرى لما يحب ينزل الشارع بينزل لا بينزل بدعوة من خروف عايش فى تركيا أو قطر ولا مقاول عايش فى إسبانيا، شعب كياد قرر النزول اليوم للاحتفال بـ6 أكتوبر فى كل المحافظات ليقول ويثبت إنه لما يحب ينزل بينزل بكيفه".

فى حين قال عمرو الشورى: "الشعب المصرى صخرة، تتحطم عليها كل مؤامرات العدو والخاين"، وقال عاصم أبوشوارب: " كم هو عظيم الشعب المصرى والجيش المصرى، طوائف كثيرة وقلبهم على أرض مصر".

وعلق حساب باسم أمير الدهاء: "اليوم قال الشعب المصرى كلمته فلتسقط الجزيرة وتابعيها، تحيا مصر"، وقالت بسمة: "الجزيرة فين الشعب المصرى أهو".

ووجهت الاحتفالات ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، بعد إظهار الصورة الحقيقة التى اعتاد عليها الشعب المصرى المحب لوطنه وجيشه وشرطته.