صور .. أهل بنى سويف يحتفلون بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر  

توافد المواطنون من مختلف قرى ومراكز محافظة بنى سويف، مساء اليوم الجمعة، على ميدان الزراعيين، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات.





وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية داخل الميدان الرئيسى بالمحافظة، ورفع أعلام مصر، وسط حالة من البهجة وتشغيل الأغانى الوطنية. ودعت عدد من الأحزاب السياسية الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالميادين الرئيسية فى المحافظات.

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