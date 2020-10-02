تنسيقية شباب الأحزاب: نزول جموع المواطنين اليوم في شوارع المحافظات يدل على وعي الشعب المصري

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق وأرق التهاني لجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 47 لانتصارات أكتوبر المجيد، الذى حققه رجال القوات المسلحة فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر وقواته المسلحة ورجالها.

وأكدت التنسيقية في بيان لها اليوم، على أن نزول جموع المواطنين في شوارع المحافظات المختلفة يدل على وعي الشعب المصري وفخره بدولته وتأكيده الدائم على حمايتها وحماية سيادتها، فهذا الوعي لايزال الدرع الاستثنائي الذي يميز هذا الشعب الذي يعشق تراب هذا الوطن ويضع أمنه واستقراره ورفاهيته أولوية قصوى قبل أي مصلحة شخصية، وأن هذا الوعي هو الذي يميز أصالة الشعب المصري عن باقي الشعوب لفهمه العميق للدولة وحماية سيادتها والحفاظ على كرامتها وعزتها.

وتابعت التنسيقية في بيانها:" لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا ".

وتوجهت التنسيقية بتحية خالصة من القلب لكل جندى استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضى الوطن، وتحية لمن قدموا حياتهم فداء لأرض هذا الوطن، تحية لجنودنا البواسل وابطالنا في كل جبهة وكل ميدان، والعزة لمصر وطننا الحبيب الذي لا تضاهي شئ أمام عزة الدفاع عنه وحمايته.