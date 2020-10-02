قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن أحد المتخصصين فى الإعلام أكد أنه تم رصد 2650 فيديو مفبرك بثته قناة الجزيرة القطرية على مدى 10 أيام، وهو ما يؤكد أننا أمام نشر الأكاذيب والتى تنطلى على البعض بفعل التكنولوجيا المعاصرة، مضيفًا: "نحن أمام تحدى كبير وعلى العالم دفع الشبهات ونفى الأفكار الشاذة والأخذ بيد الشباب".





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الدار أطلقت مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، بهدف رصد الحالة الإفتائية على مدار 24 ساعة. وأوضح المفتى، أن المرصد أصدر أكثر من 500 تقرير يرصد الحالة الإفتائية بما يصحح المفاهيم، منوهًا إلى أن الدار أصدرت دليل مرجعى لمكافحة التطرف على مستوى التاريخ من بداية الخوارج إلى وقتنا الحالى متضمن كل الأشخاص والأماكن والأفكار والأسباب التى دعت إلى ذلك مع تحليل كامل وسيتم إصداره فى القريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. المفتى: قريبا إصدار دليل مرجعى لمكافحة التطرف على مر التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.