وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن حرب أكتوبر لحظات مباركة وفرحة عظيمة، معلقًا: "هذا اليوم من أيام مصر ونفتخر فيه بهذا النصر العظيم، وهو عون من الله لمصر والأمة العربية فى وقت يكاد يكون اليأس حل بنا".
وأكد مفتى الجمهورية، أن رجال القوات المسلحة لم يصبهم اليأس ووجدنا عبقرية فى الحرب، لافتًا إلى أن أسباب النصر كانت مقترنة مع الإيمان العميق بأن النصر من عند الله والتوكل عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. المفتى : حرب أكتوبر لحظات مباركة وفرحة عظيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.