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فيديو .. المفتى : حرب أكتوبر لحظات مباركة وفرحة عظيمة

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-10-02 21:42 تبليغ
فيديو .. المفتى : حرب أكتوبر لحظات مباركة وفرحة عظيمة
فيديو .. المفتى : حرب أكتوبر لحظات مباركة وفرحة عظيمة

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن حرب أكتوبر لحظات مباركة وفرحة عظيمة، معلقًا: "هذا اليوم من أيام مصر ونفتخر فيه بهذا النصر العظيم، وهو عون من الله لمصر والأمة العربية فى وقت يكاد يكون اليأس حل بنا".

 

وأكد مفتى الجمهورية، أن رجال القوات المسلحة لم يصبهم اليأس ووجدنا عبقرية فى الحرب، لافتًا إلى أن أسباب النصر كانت مقترنة مع الإيمان العميق بأن النصر من عند الله والتوكل عليه.

 

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