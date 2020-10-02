الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: نصلى من أجل شفاء أندريه زكى 





أعلنت أسرة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، "نائب رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات وكافة العاملين"، أنهم يصلون ويتمنون الشفاء العاجل للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت الهيئة فى بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نصلى لأجل سلامته وأسرته، وشفاء من الرب لكل مصابى كورونا بمصر والعالم". كانت الطائفة الإنجيلية بمصر، أعلنت اليوم، إصابة أندريه زكى بوباء كورونا المستجد.

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