صور : على أنغام السمسمية .. أبناء الإسماعيلية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

وتوافد المواطنون بشكل كبير على منطقة الاحتفال بالغابة، يحملون أعلام مصر وسط أجواء احتفالية كبيرة على الأغانى الوطنية المختلفة، بالإضافة لمشاركة فرقة السمسمية للفنون الشعبية فى إحياء فاعليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وقال محمود سيد، أمين العلاقات العامة فى حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، وأحد منظمى الاحتفالية، إن ما شاهدناه اليوم فى كل ميادين مصر هو ليس غريب على الشعب المصرى العظيم، الذى قضى على حلم التنظيم الإرهابى فى تحويل الدولة المصرية إلى خلافة لتنظيم قد ولى زمنه، وهذا يدل على ثقة الشعب فى القيادة السياسية متمثله فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد فى تصريحه لـ "دوت الخليج" أن الرئيس السيسى حمل روحه على كفه من أجل حماية مصر وشعبها، ولابد أن نتذكر فى هذا اليوم العظيم التضحيات الجسام الذى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً وقوفهم جنود أوفياء خلف الرئيس.

وكانت عدد من الأحزاب السياسية دعت لتنظيم هذه المناسبة الوطنية فى الميادين العامة بالمحافظات، لاستعادة روح النصر، وتجديد الثقة فى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى.