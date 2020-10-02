بغلاف متميز .. مجلة روزاليوسف تبرز احتفال مصر الكبير بـ نصر أكتوبر

أبرزت مجلة روزاليوسف فى عددها الصادر اليوم، احتفال مصر الكبير بذكرى نصر السادس من أكتوبر، عبر غلاف يحمل من التنوع والرؤية ما يؤكد دخول المجلة عهدا جديدا من التميز، إذ يعد العدد هو الأول برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.





وخرج عدد اليوم من مجلة روزاليوسف بغلاف يبرز الثراء النوعى للموضوعات التى تناولتها المجلة، بعناوين معبرة بسيطة، اعتبرها متداولو الغلاف بمثابة نقلة نوعية فى محتوى الصحيفة وطريقة تناولها للأحداث. ويعد الطاهرى، أحد الكوادر الصحفية الشابة البارزة، بمؤسسة روزاليوسف، والذى جرى الاعتماد عليه ليقود مجلة روزاليوسف، خلال الفترة المقبلة للنهوض بها، وأداء دورها الريادى ومهمتها الوطنية المأمولة منها.

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