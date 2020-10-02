القضاء الإدارى ترفض دعوى السادات وتقضى باستبعاده من انتخابات النواب

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم 56183، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات من كشوف الناخبين.





أقام الدعوى البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته فى صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019، نص على أن "مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته"، مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات فى نوفمبر القادم، وليس سبتمبر الجارى، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستورى ومخالفة القانون.

كما تلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، 71 طعنا قضائيا جديدا، تم إيداعها بداية أمس، وذلك على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات لعودة المستعبدين من سباق انتخابات مجلس النواب، فيما يتوافد العشرات على مجلس الدولة لتقديم الطعون، على أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا فى الفصل فيها غدًا السبت.

وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادى الجديد - الأقصر - بنى سويف".