القضاء الإدارى ترفض دعوى السادات وتقضى باستبعاده من انتخابات النواب

أقام الدعوى البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته فى صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019، نص على أن "مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته"، مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات فى نوفمبر القادم، وليس سبتمبر الجارى، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستورى ومخالفة القانون.
كما تلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، 71 طعنا قضائيا جديدا، تم إيداعها بداية أمس، وذلك على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات لعودة المستعبدين من سباق انتخابات مجلس النواب، فيما يتوافد العشرات على مجلس الدولة لتقديم الطعون، على أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا فى الفصل فيها غدًا السبت.
وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادى الجديد - الأقصر - بنى سويف".
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