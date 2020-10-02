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محكمة القضاء الإدارى تقضى باستبعاد شقيقين من انتخابات مجلس النواب

أخبار مصرية حسام عبدالله 2020-10-02 23:34 تبليغ
محكمة القضاء الإدارى تقضى باستبعاد شقيقين من انتخابات مجلس النواب
محكمة القضاء الإدارى تقضى باستبعاد شقيقين من انتخابات مجلس النواب
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وتنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج أسماء كل من "سيد حنفى طه وجمال حنفى طه"، ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردى.

يذكر أن الشقيقين طعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد بعضهم البعض بـ10 دعاوى قضائية، حيث أقام كل واحد منهم 5 طعون لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابى.

واتهم كل منهما الآخر فى الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما فى أحكام جنائية.

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