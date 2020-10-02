عاجل.. هاشتاج #الجزيرة_جواسيس يتصدر تويتر قطر

ويعد الهاشتاج صفعة جديدة للجماعة الإرهابية والقنوات الإرهابية فى قطر. وذكر حساب باسم ملك أبوبكر أن الجزيرة تطبع مع الإرهاب فى كل الدول العربية. كما كتب مروان يوسف عبر حسابه قائلا: "الجزيرة منصة لترويج الإرهاب". فيما غردت فرح الحسن على تويتر: "الجزيرة جواسيس تدعم الإرهاب وتنشر الخراب برعاية تميم".



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