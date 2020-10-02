احتفالات بميدان طلعت حرب بذكرى نصر أكتوبر ودعمًا للدولة والرئيس (صور)

احتشد عدد من المواطنين فى احتفالات شعبية بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، للاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك على أنغام الأغانى الوطنية، رافعين علم مصر وصور الرئيس السيسى، وكذلك اللافتات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، مرددين هتاف "تحيا مصر".

يذكر أنه احتشد عدد كبير من المواطنين بمنطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وإعلان تأييد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث توافد المواطنين من المحافظات على المنصة للمشاركة فى هذا الحفل الكبير.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسي وأحمد عصام.