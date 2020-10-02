بالتزوير.. ضبط موظف تلاعب في بيانات مستحقي المعاشات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي موظف بإحدى الجهات الحكومية لقيامه بإستغلاله موقعه الوظيفى وتسجيل بيانات ليس لها أساس مستندى بأسماء وهمية كمستفيدين لأصحاب معاشات لصرف معاشاتهم على مجمدات المعاشات عن طريق البنوك مستغلاً عمله بالتزوير فى المحررات الرسمية.

وأشارت التحريات أن المتهم قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص ويعمل موظف بإحدى شركات المواد الغذائية على إعطائه إسم أحد الأشخاص من أهل الثقة لتحرير شيكات بنكية بإسمه صادرة من الجهة المختصة للعاملين بالقطاع الحكومى ليس لها أساس مستندى وذلك مقابل مبالغ مالية.

بضبط الأخير عثر بحوزته على 2 شيك بنكى منسوب صدورهما للجهة الحكومية محل عمل المتهم الأول بإسم إحدى السيدات ومسحوبين على أحد البنوك بقيمة مالية بلغت قرابة 65 ألف جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة