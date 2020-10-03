فيديو : القوات المسلحة تعرض بروموهات أكتوبر 73 .. بقاء شعب ونماء أمة

وتناولت الفيديوهات مقتطفات من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أكد من خلالها أن التحديات والمخاطر موجودة فى كل وقت وعصر، مضيفًا: "ولكن بقدرة الجيش اللى موجود فى مصر، والله لا يستطيع أحد، طب حد يفكر كده يقرب من مصر".

وتناولت الفيديوهات جزء من كلمة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتى قال فيها، إن الجميع سيدافع عن سيادة مصر، مضيفًا: "نؤمن بحقنا فى الحياة وحقنا فى وطننا".

فى حين قال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فى أحد المقاطع: "إننا قاتلنا وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التى أمسك بها الاحتلال الإسرائيلى عام 67، إن مطلبنا فى الحرب معروف".

كما أكد الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، أن فلسفة الخطة حققت كل ما يريده الجيش وكل ما يكرهه العدو، وتم تحجيم قواته الجوية وإرغامه على القتال بالمواجهة.

وأوضح الدكتور محمود محفوظ وزير الصحة أثناء حرب أكتوبر، أن المعركة أيقظت أصالة الإنسان المصرى وانعكست على الإنسان العربى، مضيفًا: "كنت بقول للناس كفاية تبرع بالدم لأن كل تلاجات مراكز الدم فى الجمهورية امتلأت".





واحتفل الشعب المصرى، اليوم الجمعة، بذكرى نصر أكتوبر، وخرجت الحشود فى الميادين والشوارع الرئيسية للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالجيش المصرى.