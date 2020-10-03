صور .. أهالى حلايب وشلاتين يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

نظم أهالى حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر حاملين صور مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى مرددين الأناشيد الوطنية وهتافات تحيا مصر.





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